Стогниенко: впереди у сборной Италии квалификационный плей-офф ЧМ и тревожные размышления

Дата публикации: 15-10-2025 14:07

Известный комментатор Okko Владимир Стогниенко поделился своими впечатлениями от уверенной победы сборной Италии над национальной командой Израиля в рамках домашнего матча отборочного этапа чемпионата мира – 2026. Напомним, игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «скуадра адзурра».

«Главный тренер итальянцев Дженнаро Гаттузо, скорее всего, сумеет довести свою команду до второго места в сложной отборочной группе I. Тем не менее, несмотря на впечатляющий результат, сама игра сборной Италии оставляет двойственное ощущение. Италия демонстрирует симпатичный, атакующий и созидательный футбол, радуя болельщиков красивыми комбинациями и хорошей динамикой. Однако в обороне у команды наблюдаются серьезные проблемы — особенно это было заметно и в матче с Израилем: в нескольких эпизодах своему коллективу серьезно помогал голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который дважды спас ворота после опасных атак соперника.

По словам Стогниенко, сильнейшей стороной нынешней сборной Италии являются центральные полузащитники Сандро Тонали и Николо Барелла, отлично контролирующие центр поля и умеющие задавать темп игре. В этот же раз главным героем встречи стал нападающий Матео Ретеги, который сначала заработал одиннадцатиметровый и сам его реализовал, а затем проявил индивидуальное мастерство, отобрав мяч у защитника и точно пробив в дальний угол ворот, закрепив преимущество гостей. Несмотря на этот успех и выход в раунд квалификационного плей-офф, итальянских болельщиков не покидает тревога: ведь четырёхкратные чемпионы мира не играли в финальной стадии мундиаля с 2006 года, и от второй осечки их отделяет буквально один шаг», — отметил комментатор в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После этой победы сборная Италии закрепилась на втором месте в группе I европейского отборочного турнира к ЧМ-2026. В шести сыгранных матчах команда Гаттузо набрала 15 очков и продолжает борьбу за прямую путёвку на чемпионат мира. Отставание «скуадра адзурра» от ведущей сборной Норвегии составляет три балла, следовательно, решающие матчи квалификации и плей-офф обещают быть напряжёнными и полными драматизма для Итальянской сборной и её поклонников.