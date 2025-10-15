Тебас и Лапорта проигнорировали мнение игроков ради организации матча в США

Дата публикации: 15-10-2025 14:08

Как сообщает издание AS, представители Ла Лиги, а также руководители «Барселоны» и «Вильярреала» проигнорировали встречу с капитанами своих команд по поводу запланированного матча в США. Напомним, стало официально известно, что матч 17-го тура чемпионата Испании между этими клубами состоится на стадионе «Хард Рок» в американском Майами.

По полученной информации, на заседание, где обсуждались вопросы переноса матча, не пришли президенты «Барселоны» и «Вильярреала» — Жоан Лапорта и Фернандо Роч, а также президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Они решили не присутствовать на собрании, хотя именно на этом совещании планировалось обсудить организационные вопросы, которые напрямую касаются самих игроков. Причина отказа от участия, по мнению источника, заключается в том, что выбранные даты могут совпасть с тренировками и играми, что создаёт дополнительные сложности для капитанов, желающих быть вовлечёнными в принятие решений.

Между тем футболисты обеих команд выразили заинтересованность в получении ясной информации по поводу реализации своих прав по новому соглашению с Ла Лигой. Капитаны хотят чётко понимать, как будут распределяться финансовые средства, связанные с организацией матчей за пределами Испании, а также рассчитывают узнать, как часто и в какие даты планируются подобные игры в будущем. Игроки хотят быть уверены, что их интересы будут учтены при подготовке международных встреч.