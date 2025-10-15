В «Кайрате» рассказали, почему тренером команды стал не легионер

Дата публикации: 15-10-2025 14:34

Председатель наблюдательного совета казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Боранбаев подробно разъяснил, почему главному тренеру команды доверили Рафаэлю Уразбахтину, а не иностранному специалисту.

«В первую очередь стоит отметить, что Рафаэль — зрелый и опытный футболист, который в прошлом защищал цвета национальной сборной страны. В наш клуб он пришёл работать уже десять лет назад, прошёл весь путь профессионального становления в системе «Кайрата». За это продолжительное время он стал непосредственным участником многих процессов и перемен, происходивших в клубе. Все основные этапы развития и реформ команда проходила при его непосредственном участии, и это не могло не сказаться на его профессионализме.

Хочу напомнить, что даже в те годы, когда мы приглашали иностранных тренеров, для нас было крайне важно, чтобы рядом всегда оставался человек, способный качественно представить и отстоять интересы клуба, который знает внутреннюю кухню и может интегрировать новые идеи с учетом национальных особенностей. Рафаэль Радикович отлично справлялся с этой задачей: он успешно работает и с такими профильными специалистами, как Бердыев, и с Кержаковым. За эти годы он накопил огромный опыт, который ценен для нашей команды. Обычно бывает так, что второй тренер зачастую даже больше знает о сложностях внутренней работы, чем главный наставник», — цитирует Боранбаева издание Sports.kz.

Стоит добавить, что под руководством Уразбахтина клуб из Алма-Аты впервые в своей истории сумел пробиться в Лигу чемпионов, что стало значимым достижением не только для самого тренера, но и для всего казахстанского футбола. Это событие ясно даёт понять, что доверие к собственным специалистам может приносить не менее впечатляющие результаты, чем приглашение иностранных тренеров. Руководство клуба уверено, что дальнейшее развитие связано именно с теми, кто прошёл долгий путь внутри системы и понимает особенности казахстанского футбола изнутри.