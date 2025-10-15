Игрок сборной Украины включён в идеальную команду недели отборочного турнира ЧМ-2026

Дата публикации: 15-10-2025 14:38

В понедельник, 13 октября, состоялся важный матч четвертого тура квалификационного этапа к чемпионату мира по футболу 2026 года, где на поле встретились национальные сборные Украины и Азербайджана. Команда под руководством Сергея Реброва смогла одержать победу над соперником с минимальным, но эффектным счетом 2:1, продемонстрировав волю к победе и командную сплоченность.

Главной звездой этой встречи стал полузащитник итальянского футбольного клуба «Дженоа» — Руслан Малиновский. Он не только выдал результативную передачу, ассистируя Алексею Гуцуляку в первом тайме, но и во второй половине игры забил решающий гол, который принес сборной Украины долгожданную победу. За свою яркую игру Малиновский был единогласным выбором для звания лучшего игрока матча, что подчеркивает его влияние на ход встречи и высокий уровень мастерства.

Кроме того, авторитетный статистический портал Sofascore составил традиционную символическую сборную лучших футболистов недели в отборочном цикле ЧМ-2026. Единственным представителем сборной Украины в этом составе стал именно Руслан Малиновский, который получил впечатляющую оценку 8,8 баллов за свое выступление на поле. Это признание еще раз свидетельствует о его статусе ключевого игрока национальной команды.

В компанию Малиновскому в центре поля попали такие выдающиеся футболисты, как испанец Микель Мерино, турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу и поляк Себастьян Шимански, что указывает на уровень и качество игры, продемонстрированной Русланом. Стоит отметить, что Малиновский успешно вернулся в сборную после перерыва длиной в целый год — ранее он отметился дублем в матче против сборной Исландии, что свидетельствует о его стабильной форме и готовности приносить пользу национальной команде на высоком уровне.