Украинский нападающий с выдающимся талантом ушёл из Шахтёра и перебрался в Португалию

Дата публикации: 15-10-2025 16:38

Молодой форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-16, Кирилл Сарычев, наконец определился с новым клубом, в котором намерен продолжить свою футбольную карьеру. Об этом стало известно благодаря сообщению портала Legioners.ua.

Известно, что интерес к 16-летнему талантливому игроку проявил представитель португальского чемпионата – клуб «Фамаликан». Они предложили украинцу контракт сроком на три года, что стало отличной возможностью для дальнейшего развития.

О переходе Сарычева официально рассказал владелец футбольного агентства LEAFootballAgency Евгений Лисицын. В новом клубе футболист будет выступать в командах U-17 и U-19, где ему обещают регулярную игровую практику и шанс расти профессионально.

На данный момент на счету Кирилла в ДЮФЛУ — 47 сыгранных матчей и 19 забитых голов, что демонстрирует его высокий потенциал. Он также успел принять участие в трёх матчах за сборную Украины U-16, где записал на свой счет один забитый мяч.

Основная команда «Фамаликана» выступает в высшем дивизионе португальского чемпионата и борется за попадание в еврокубки. Сейчас команда набрала 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, что свидетельствует о серьёзных амбициях клуба.

Перемещение Кирилла в сильный европейский чемпионат открывает большие перспективы, ведь Португалия традиционно известна своим развитием молодых футболистов и возможностями для их продвижения на международном уровне.



