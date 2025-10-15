«Зенит» готов предложить 15 миллионов евро за 19-летнего форварда «Палмейраса»

Дата публикации: 15-10-2025 16:39

Санкт-петербургский «Зенит» намерен в ближайшее время сделать официальное предложение «Палмейрасу» по трансферу 19-летнего нападающего Рикельме Филлипи. Как сообщает ESPN, сумма потенциальной сделки может составить € 15 млн, именно столько оценивает футболиста его нынешний бразильский клуб. В случае успешного перехода Филлипи пополнит ряды российского гранда уже следующим летом.

По информации источника, сам форвард положительно относится к идее продолжить карьеру в Европе и заинтересован в таком вызове. В текущем сезоне на счету Рикельме Филлипи значится 35 сыгранных матчей во всех турнирах, в которых он смог отличиться 20 забитыми мячами и сделать 3 результативные передачи, что делает его одним из самых перспективных молодых игроков Бразилии. Текущий контракт с «Палмейрасом» действует до конца 2029 года, однако интерес со стороны «Зенита» может изменить карьерную траекторию футболиста.

«Зенит» после 11 туров Мир РПЛ идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая лидирующему ЦСКА четыре очка. Клуб продолжает укреплять состав, чтобы повысить свои шансы на борьбу за чемпионство в домашнем первенстве и успешное выступление в еврокубках. В случае перехода талантливый бразилец может стать ключевым звеном в атаке петербургской команды.