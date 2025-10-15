«Барселона» подписала новый контракт с полузащитником Френки де Йонгом

Дата публикации: 15-10-2025 22:22

Футбольный клуб «Барселона» официально объявил о продлении контракта с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом до 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев. Такое решение является важным шагом для клуба, который рассчитывает на ключевую роль хавбека в ближайшие годы.

28-летний де Йонг защищает цвета сине-гранатовых с 2019 года, когда перебрался в Испанию из амстердамского «Аякса». За время выступлений за «Барселону» голландец провёл 183 матча в чемпионате страны, отличившись 14 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Полузащитник является одним из лидеров команды и регулярно выходит на поле в стартовом составе.

Вместе с каталонским клубом де Йонг дважды становился чемпионом Ла Лиги, а также побеждал в Кубке и Суперкубке Испании. В прошлом сезоне футболист принял участие в 46 матчах всех турниров, записав на свой счёт 2 гола и столько же ассистов. Его стабильная и уверенная игра в полузащите продолжает приносить пользу клубу, а продление контракта показывает доверие тренерского штаба к опыту и профессионализму игрока. Де Йонг также остаётся важной фигурой в национальной сборной Нидерландов, выступая на международной арене.