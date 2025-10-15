Рой Кин о Рашфорде: он создавал трудности для окружающих

Дата публикации: 15-10-2025 22:26

Знаменитый экс-капитан и легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением о 27-летнем нападающем Маркусе Рашфорде, который сейчас играет за «Барселону» на правах аренды.

«Ближе к концу его выступлений за «Манчестер Юнайтед» было заметно, что с ним возникли определённые сложности. Рашфорд стал вызывать трудности у окружающих, что непростительно, учитывая его статус одного из наиболее опытных игроков команды. На нем лежала ответственность подавать пример, быть лидером для более молодых футболистов, демонстрировать, что значит выступать за этот великий клуб. От футболистов такого уровня ждут высокого стандарта как на поле, так и вне его. Но сейчас у него есть возможность проявить себя в составе сборной Англии, и я считаю, что он эту возможность заслужил. Никто не отрицает, что Рашфорд — игрок уникальных качеств, у него фантастический талант, однако его скорость и интенсивность прессинга порой недостаточны», — приводит слова Кина телеканал ITV.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд уже сыграл за «Барселону» 10 матчей во всех турнирах. За это время он сумел отличиться тремя забитыми мячами и отдал пять результативных передач, внеся заметный вклад в успехи сине-гранатовых. У болельщиков и экспертов остаются большие ожидания, ведь форвард продолжает демонстрировать высокий уровень игры и потенциал для дальнейшего роста.