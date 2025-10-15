Игорь Акинфеев анонсировал скорый выход своей автобиографии

Дата публикации: 15-10-2025 22:26

Знаменитый вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сделал важное заявление для всех поклонников футбола и своей богатой карьеры. На днях он рассказал о выпуске долгожданной автобиографической книги, которая получила символичное название «Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола». Двадцать лет и более проведённые в одном клубе, сотни матчей, множество наград и титулов — всё это будет отражено на страницах книги, официальный старт продаж которой запланирован на 6 ноября.

«Друзья, для меня сегодня на самом деле особенный и очень волнительный день. Выходит в свет моя автобиографическая книга, в которой я попытался честно рассказать о своем жизненном и спортивном пути. Наверное, каждый хотя бы раз задумывался о том, чтобы разобраться в себе, понять и осознанно вспомнить ключевые моменты своей жизни. У меня такая идея была давно: хотелось собрать все свои мысли, переживания, победы и поражения, чтобы понять, каким был мой путь в футболе и за его пределами,» – поделился Игорь в своём сообщении.

Помимо историй о трудностях и преодолении себя, Акинфеев отмечает, что на первых этапах замыкающей мотивацией было именно желание копаться в себе, а не делать нечто «напоказ». Однако всё изменилось, когда услышал поддержку близких и коллег, редакторов издательства «Бомбора». Они уверили его в том, что такой уникальный и преданный путь служит примером для многих, и что история, написанная искренне, обязательно вдохновит читателей. «Честно скажу: мне самому заголовок слишком самоуверенным кажется, но моё окружение и издательство уверяли меня, что данный факт обоснован — за всю историю футбола никто не играл в одном клубе с детства до 39 лет. И это ещё не конец моей карьеры!» — рассказал Игорь.

Особую благодарность голкипер выразил своей семье, друзьям, одноклубникам, а также талантливой журналистке Елене Вайцеховской, с которой они плодотворно работали над книгой, тщательно собирая по кусочкам драгоценные воспоминания и значимые эпизоды. Именно Елена помогла придать книге особую целостность и эмоциональность, погрузив читателя в атмосферу настоящего футбола и личной истории спортсмена.

«Я очень надеюсь, что эта книга найдет отклик не только у спортсменов и футбольных болельщиков, но и у всех, кто сталкивается с жизненными трудностями, ищет силы двигаться вперёд, не боится принимать вызовы судьбы и верит в себя. Эти испытания были, есть и будут в жизни каждого, не только спортсмена. Главное, не отступать и продолжать двигаться вперёд, несмотря ни на что», – подчеркнул Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале, приглашая всех к прочтению своей искренней, насыщенной и вдохновляющей автобиографии.