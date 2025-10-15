Шмейхель о Хойлунде: никто не проявляет столько энтузиазма к «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 15-10-2025 19:27

Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель поделился своим мнением о выступлениях 22-летнего нападающего Расмуса Хойлунда, который сейчас защищает цвета итальянского клуба «Наполи».

«Достаточно просто взглянуть на то, что он показывает в «Наполи» рядом с такими футболистами, как Кевин Де Брёйне и Скотт Мактоминей — он продолжает регулярно забивать. Вот только мне непонятно, почему он до сих пор выступает именно за «Наполи». Я не помню ни одного игрока, кто относился бы к «Манчестер Юнайтед» с таким же энтузиазмом и преданностью, как Расмус Хойлунд. Он ранее рассказывал, как мечтал играть за этот клуб ещё будучи 10-летним мальчиком. Он настоящий фанат «Манчестер Юнайтед», и это чувствуют болельщики — они тоже его обожают, ведь Хойлунд всегда работает до конца ради команды и никогда не жалуется», — цитирует Шмейхеля BBC.

В текущем сезоне молодой форвард уже принял участие в шести матчах за свой клуб во всех соревнованиях, где отличился четырьмя забитыми мячами, неизменно привлекая к себе внимание экспертов и поклонников футбола.