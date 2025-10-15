Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по числу голов в отборочных матчах чемпионатов мира

Дата публикации: 15-10-2025 22:29

Легендарный футболист, 40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, вновь вписал своё имя в историю футбола, установив новый рекорд в отборочных матчах чемпионатов мира. В поединке квалификации УЕФА к ЧМ-2026 против сборной Венгрии, который завершился со счетом 2:2, Роналду оформил дубль и тем самым стал абсолютным рекордсменом по количеству голов, забитых в квалификациях к чемпионатам мира за всю карьеру.

После матча звёздный нападающий поделился своими эмоциями по поводу достижения: «Я никогда не скрывал, что защищать цвета национальной сборной — огромная честь и ответственность для меня, и поэтому я безмерно горжусь этим уникальным рекордом, установленным для Португалии. Хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал меня на этом пути — партнёрам по команде, тренерам и болельщикам. Впереди ещё один важный матч — встретимся в ноябре, чтобы завершить квалификационный цикл достойно!», — написал Роналду в социальной сети Х.

Сборная Португалии после четырех туров занимает первую строку в группе F, имея в активе 10 очков. Ближайший конкурент — Венгрия — отстает на пять баллов. Победитель группы получает прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года, а команда, занявшая второе место, продолжит борьбу за выход на турнир через стыковые игры. Таким образом, успехи Роналду ощутимо приближают Португалию к участию в финальной части мирового первенства.