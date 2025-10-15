«Интер» проявляет интерес к Марку Гехи

Дата публикации: 15-10-2025 22:31

Миланский футбольный клуб «Интер» проявляет серьёзный интерес к центральному защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи, которому в этом году исполнилось 25 лет. Об этом сообщает издание Get French Football News. Руководство «Интера» традиционно уделяет особое внимание футболистам, которые вскоре могут стать свободными агентами, и рассматривает возможность пригласить Гехи в свою команду. Английский защитник, выступающий также за национальную сборную Англии, открыт к новым предложениям и интересу зарубежных клубов, включая «Интер», однако до сих пор не определился с дальнейшими планами. При этом сам Марк пока не считает переезд в Италию приоритетным вариантом на данном этапе карьеры.

Контракт Гехи с лондонским клубом истекает по окончании этого сезона. На данный момент существует мало шансов, что футболист подпишет новое соглашение с «Кристал Пэлас» и продолжит выступления в составе английского клуба. По данным популярного портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в € 45 млн. В текущем сезоне Премьер-лиги Гехи успел принять участие в 11 матчах, в которых отметился одним забитым голом, а также одной результативной передачей, демонстрируя стабильную и уверенную игру в обороне.