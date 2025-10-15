Главный тренер «Челси» получил штраф и отстранён на одну игру

Дата публикации: 15-10-2025 22:32

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска был наказан дисквалификацией на один матч и оштрафован на £8 тысяч после инцидента, произошедшего во время игры с «Ливерпулем», завершившейся со счётом 2:1 в пользу синих. В самом конце встречи, на 95-й минуте, нападающий «Челси» Эстевао забил победный гол, что вызвало бурную радость как среди игроков, так и у главного тренера. В порыве эмоций Мареска выбежал праздновать гол вместе с футболистами своего клуба и трибунами болельщиков. Такое поведение не осталось без внимания — рефери матча Энтони Тейлор предъявил тренеру прямую красную карточку.

«Энцо Мареска дисквалифицирован на один матч и должен выплатить штраф в размере £8 тыс. за неподобающее поведение, продемонстрированное в матче Премьер-лиги между «Челси» и «Ливерпулем», который прошёл в субботу, 4 октября. В ходе игры было установлено, что тренер повёл себя неэтично, а возможно, использовал оскорбительные или нецензурные выражения, что привело к его удалению примерно на 96-й минуте. Сам Энцо Мареска признал нарушение и согласился с вынесенным ему наказанием,» — сообщается в официальном заявлении Футбольной ассоциации Англии. Таким образом, специалисты отмечают, что клуб должен принять к сведению поведение своего наставника и в дальнейшем избегать подобных проявлений эмоций на скамейке.