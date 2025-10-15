Головин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с основной группой «Монако»

Дата публикации: 15-10-2025 22:33

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за футбольный клуб «Монако», вновь вернулся к полноценным тренировкам с основной командой после вынужденного перерыва. Пресс-служба монегасков сообщила об этом в своей официальной социальной сети Х, предоставив болельщикам долгожданные новости о состоянии здоровья игрока. На недавнем занятии сборной Александр работал под руководством нового главного тренера клуба Себастьена Поконьоли, что стало его первой тренировкой после возвращения.

Напомним, что неприятная травма вывела российского хавбека из строя ещё в сентябре этого года, из-за чего он был вынужден пропустить шесть матчей подряд и не выходил на поле свыше месяца. Ограничения не позволяли Головину помогать команде и набирать форму, однако на обнародованном клубом видео видно, как полузащитник активно включён в тренировочный процесс вместе с партнёрами.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин уже успел принять участие в трёх встречах, однако пока ещё не отметился голами или результативными передачами. Возвращение Александра может существенно усилить игру «Монако» в ближайших турах.