Экс-игрок «Реала» Гарет Бэйл рассказал о страхе обанкротиться

Дата публикации: 15-10-2025 22:34

Экс-игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что на протяжении всей своей карьеры испытывал страх банкротства, поэтому всегда старался относиться к деньгам с осторожностью. По словам футболиста, он сознательно избегал жизни в стиле роскоши, столь характерной для многих спортсменов, и с самого начала думал о собственном будущем после завершения профессиональной деятельности.

«Меня всегда беспокоила одна вещь: читая статьи о спортсменах, лишившихся средств и разорившихся после ухода из спорта, задумывался — а что будет со мной? Многие сталкиваются с тем, что не способны правильно распоряжаться своим состоянием и не знают, как жить дальше без привычных доходов. В мире футбола часто можно увидеть игроков, которые привыкли к роскошным тратам и несдержанности, но это грозит серьёзными последствиями в будущем,» — признался Бэйл.

По словам Гарета, ещё во время профессиональной карьеры он начал строить стратегию финансовой независимости, чтобы обезопасить себя от рисков: «Я понимал: когда завершу карьеру, поток зарплаты прекратится, придётся перестраивать свою жизнь. Поэтому с ранних лет я задумался о диверсификации доходов, рациональных инвестициях. Если одна из сфер не сработает, остальные поддержат и сохранят целостность — так можно чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — цитирует Бэйла издание Marca со ссылкой на Front Office Sports.