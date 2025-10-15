«Барселона» и «Реал» сразятся за Дайо Упамекано

Дата публикации: 15-10-2025 22:35

Испанские гранды, мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», проявляют серьезный интерес к 26-летнему французскому защитнику «Баварии» Деотшанкюлю Юпамекано. По данным авторитетного издания Foot Mercato, оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг игрока, готовясь вступить в конкурентную борьбу на трансферном рынке. Юпамекано считается одним из лучших центральных защитников Европы на сегодняшний день, что привлекает к нему повышенное внимание.

Действующее соглашение между «Баварией» и французским футболистом истекает уже в конце этого сезона, и переговоры по поводу нового контракта фактически зашли в тупик. Клуб пытался продлить контракт, предлагая игроку долгосрочное сотрудничество, однако предложение не устроило Юпамекано по финансовым и личным условиям. Теперь стороны не ведут активную коммуникацию, что повышает вероятность ухода футболиста. Также сообщается, что на 26-летнего защитника претендуют и английские гранды, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», которые следят за его ситуацией и тоже могут вступить в борьбу за трансфер.

Напомним, что Юпамекано присоединился к мюнхенскому клубу летом 2021 года, перейдя из «РБ Лейпциг» за внушительную сумму в €60 млн. В сезоне 2024/25 он уже провёл 14 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. По информации портала Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость Юпамекано составляет около €50 млн, что делает его весьма привлекательной целью для ведущих европейских клубов. Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация вокруг защитника может существенно измениться.