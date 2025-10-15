Шевченко назначен председателем комитета FIFA по развитию футбола будущего

Дата публикации: 15-10-2025 22:36

Известный украинский футболист и нынешний президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко получил новую значимую роль в международной футбольной организации ФИФА.

15 октября нынешнего года Совет ФИФА утвердил обновленный состав постоянных комитетов, которые будут работать в период с 2025 по 2029 год.

В рамках этих изменений Шевченко был избран председателем Комитета ФИФА, отвечающего за вопросы будущего футбола, что подчеркивает его влияние и значимость в мировой футбольной среде. Кроме того, глава Комитета арбитров УАФ, Катерина Монзуль, получила полномочия члена Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА, что демонстрирует ее признание и вклад в развитие женского футбола на международном уровне.

Отметим, что Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола 25 января 2024 года, сменив на этом посту предыдущих руководителей и привнеся новый импульс в развитие украинского футбола. В свою очередь, Катерина Монзуль была назначена главой судейского комитета УАФ 20 февраля 2024 года, сменив известного итальянского арбитра Лучано Лучи.

Эти назначения свидетельствуют о стремлении Украины активнее влиять на формирование политики и стратегий развития футбола как на национальном, так и на международном уровне, укрепляя позиции страны в мировом футбольном сообществе.