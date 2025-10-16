«Мы и представить не могли, что будет дальше»: «Барселона» вспомнила дебют Месси спустя годы

Дата публикации: 16-10-2025 12:10

Футбольный клуб «Барселона» отметил в социальных сетях важную дату — 21-ю годовщину первого матча легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси за главную команду. Это историческое событие произошло в рамках 7-го тура чемпионата Испании сезона 2004/2005 против «Эспаньола». В тот день «Барселона» одержала победу со счетом 1:0.

Лео Месси вышел на поле во втором тайме, на 82-й минуте игры, заменив знаменитого полузащитника Деку. Его дебют длился немногим больше восьми минут, и за это короткое время юный нападающий не успел отличиться голом или результативной передачей, но именно тогда началась его выдающаяся история в составе каталонской команды.

В посвящённом посте клуб написал: «Понятия не имели, что нас ждёт». Эта короткая фраза отражает масштаб роли Месси в новейшей истории «Барсы» и во всем мировом футболе.

За долгие годы, проведенные в «Барселоне», Месси установил целую россыпь рекордов. Аргентинский феномен сыграл за клуб 778 официальных матчей, поразив ворота соперников 672 раза и отдав партнёрам 303 голевые передачи. Вместе с командой Месси завоевал 35 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании, четыре победы в Лиге чемпионов, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании, что делает его одним из самых титулованных игроков в истории клуба и мирового футбола.

В настоящее время Месси продолжает свою профессиональную карьеру в американской лиге МЛС, где он выступает за «Интер Майами», однако для миллионов поклонников «Барселоны» и просто фанатов футбола по всему миру его имя навсегда останется символом расцвета и великих побед каталонского клуба.