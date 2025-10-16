Голкипер «Динамо» Расулов поделился впечатлениями от работы с Карпиным

Дата публикации: 16-10-2025 12:12

Молодой вратарь московского «Динамо», 19-летний Курбан Расулов, поделился впечатлениями о тренировках под руководством нового главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

«Когда стало известно о назначении Валерия Георгиевича, я уже примерно знал его подход к работе, поскольку следил за его карьерой. Было понятно, что Карпин много внимания уделяет молодым футболистам, активно приглашает их как в клубы, так и в национальную сборную. Я понимал, что мне нужно выкладываться на все сто процентов, чтобы соответствовать его требованиям. Особенно интересным для меня стал тот факт, что Валерий Георгиевич любит, когда вратари играют не только руками, но и уверенно действуют ногами. На каждой тренировке стараюсь выполнять все установки тренерского штаба и показывать свои лучшие качества. Очень важно не просто слушать наставника, но и работать над своими слабыми сторонами,» — рассказал Расулов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» в июне 2025 года. После его прихода команда заметно обновилась и стала делать ставку на молодежь. В нынешнем сезоне Курбан Расулов уже успел сыграть за бело-голубых в трёх поединках Фонбет Кубка России, демонстрируя уверенную игру: во всех этих матчах молодой голкипер не пропустил ни одного мяча. Такой результат говорит как о высоком уровне подготовки футболиста, так и о грамотной работе тренерского штаба клуба.