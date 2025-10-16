Европейский клуб готов сделать Левандовскому выгодное предложение

Дата публикации: 16-10-2025 12:13

Футбольный клуб «Барселона» из Испании принял решение не продлевать контракт с польским нападающим Робертом Левандовским. По завершении текущего сезона 37-летний футболист станет свободным агентом. Как информирует турецкое издание Fanatik, после ухода из «Барселоны» у Левандовского уже появились потенциальные варианты развития карьеры.

По сведениям источника, турецкий гранд «Фенербахче» готов предложить ветерану выгодный и привлекательный контракт. Клуб рассчитывает, что опыт и голевое чутьё Левандовского помогут добиться успеха на внутренней арене и в еврокубках. Кроме того, интерес к нападающему проявляют и клубы из Саудовской Аравии, однако сам Роберт пока что не намерен продолжать карьеру в этой стране, несмотря на заманчивые финансовые предложения.

В текущем сезоне 2025/2026 Левандовский провёл за «Барселону» девять матчей во всех соревнованиях, отметившись четырьмя забитыми мячами. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного поляка в данный момент оценивается примерно в €10 млн. Каким станет новый этап его карьеры, пока неизвестно, однако интерес к персоне форварда на международном уровне остаётся высоким.