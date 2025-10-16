Сенсационное возвращение Египта в Кубке африканских наций 2017

Дата публикации: 16-10-2025 12:15

Сборная Египта по футболу – одна из самых сильных и результативных в своем регионе. "Фараоны" рекордные 7 раз побеждали в Кубке африканских наций – главном турнире континента. Однако после победы в 2010 году египтяне сенсационно проваливались на последующих розыгрышах и смогли снова выступить лишь на Кубке 2017 года.

Для “фараонов” КАН-2017 начался с группы D. В ней оказались такие команды:

Уганда;

Гана;

Египтяне здесь получили титул "темной лошадки" – даже топовые эксперты не знали, чего можно было ждать от сборной. Зато фаворит определился сразу – им стала Гана, которая находилась в прекрасной форме. Однако Египет смог всех удивить. Он допустил безголевую ничью с Мали и с одинаковым счетом 1:0 обыграл Уганду и Гану, поэтому набрал 7 очков. С отрывом в один пункт от ганцев сборная отправилась в плей-офф с первого места.

Матчи на пути к финалу

Дальнейший путь команды на турнире стал испытанием для ее болельщиков и интересным зрелищем для всего футбольного сообщества. Ведь Египет играл с довольно сильными оппонентами, не всегда был фаворитом пары и допустил несколько драматичных моментов. В четвертьфинале его ждала сборная Марокко. На то время она попала в плей-офф Кубка впервые за 13 лет, однако статус мощной оборонной команды сделал ее равным соперником.

Команды долго удерживали паритет, а победный гол матча был забит лишь на 88-й минуте. Так со счетом 1:0 Египет отправился в полуфинал, где ему достался неожиданный соперник – сборная Буркина-Фасо. В те годы команда находилась едва ли не в своей лучшей форме, а на КАН-2013 даже заняла второе место. Все же богатый опыт "фараонов" позволил им стать фаворитом пары.

На 67-й минуте счет открыл Салах, однако уже через 6 минут буркинийцы забили ответный гол. Реализовать ещё один момент никому не удалось, поэтому команды приступили к серии пенальти. Ее главной звездой стал вратарь Египта аль-Хадари: 44-летний игрок сделал два сейва и позволил своей команде выйти в финал со счетом 3:4.

В финале соперником Египта стала команда Камеруна. Хоть из-за внутренних неурядиц многие звезды коллектива отказались быть его частью, все же опытные "неукротимые львы" считались претендентом на кубок. Блестящий ассист Салаха позволил эль-Ненни открыть счет на 22-й минуте, однако Камерун ответил на тот гол двумя взятиями ворот во втором тайме. Так со счетом 2:1 Египет получил серебро главного турнира Африки.