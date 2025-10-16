Кокорин назвал Смолова «чайником» из-за инцидента в «Кофемании»

Дата публикации: 16-10-2025 12:22

Форвард футбольного клуба «Арис» из Лимасола, 34-летний Александр Кокорин, поделился своим мнением о резонансной ситуации, произошедшей с бывшим нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым 28 мая в московском кафе «Кофемания». Инцидент получил широкую огласку в спортивных и светских кругах.

— В любой момент могут спровоцировать. Вот недавно это случилось со Смоловым, как раз в той же «Кофемании». Как думаешь, чем для него это обернётся?

— Не могу точно сказать. Знаю только, что он — «чайник». Постоянно говорил, что не попадётся, мол, если бы он тогда был с нами, такого бы точно не случилось. А попасть в передрягу и подраться с кем-то в «Кофемании» — для этого нужно было сильно постараться! — приводит слова Кокорина «Спорт-экспресс».

Напомним, что стало известно 5 июля — Фёдор Смолов оказался втянут в конфликт, в ходе которого, по сообщениям СМИ, завязалась драка между ним и двумя мужчинами прямо в популярном столичном заведении. Подобные эпизоды стали поводом для новых обсуждений поведения звезд российского футбола не только на поле, но и за его пределами. Ситуация продолжает вызывать широкий общественный резонанс.