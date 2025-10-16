Кокорин объяснил причины перехода в «Спартак»: «Хотел сделать назло «Зениту»»

Дата публикации: 16-10-2025 12:27

34-летний форвард кипрского «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин рассказал новые подробности своего перехода в московский «Спартак» в 2020 году, когда он стал свободным агентом. Напомним, ранее Кокорин выступал в Российской Премьер-лиге за такие клубы, как «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Анжи», а также провёл время в составе «Сочи».

— Вы утверждали, что подписали соглашение со «Спартаком» словно назло «Зениту», который принял решение отказаться от ваших услуг?

— Всё верно. И могу сказать больше: руководство «Спартака» также подписало меня во многом для того, чтобы продемонстрировать что-то в адрес «Зенита». Всем известно, какие у этих двух клубов напряжённые отношения и как они любят устраивать между собой подобные истории. С одной стороны, клуб сделал значительные инвестиции в меня — давал шанс проявить себя, бороться на поле и обыгрывать того же «Зенита». Однако на деле всё обернулось скандалами, которые возникли буквально на ровном месте. Я чувствовал себя словно новичок или игрок, только что пришедший из дубля. Мне говорили: «Останешься здесь, никуда в отпуск не поедешь, будешь восстанавливаться здесь...». Это было неприятно.

— Кто именно давал такие указания?

— Всё началось с подачи Заремы. Она озвучила свою позицию руководству клуба, а те уже передали мне. Я сразу дал понять: «Со мной такой подход не сработает», — приводит цитату Кокорина «Спорт-экспресс».

Таким образом, переход Александра Кокорина в «Спартак» сопровождался не только ожиданиями и надеждами болельщиков, но и закулисной борьбой между главным столичным и питерским клубами страны. Конфликтные ситуации в коллективе, особенно на фоне громких трансферов, оказывают значительное влияние на дальнейшую карьеру футболиста и его психологический настрой. Кокорин отметил, что давление ощутимо даже для игроков с опытом, и нередко вопросы, далёкие от футбольных, мешают полностью раскрыться на поле. Тем не менее, подобные непростые этапы делают спортсменов только сильнее и учат отстаивать свою позицию и достоинство в любой ситуации.