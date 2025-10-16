Аргентина победила Колумбию в полуфинале молодежного чемпионата мира

Дата публикации: 16-10-2025 12:29

Завершился один из самых напряжённых полуфиналов молодёжного чемпионата мира 2025 года, в котором сборная Аргентины встретилась с национальной командой Колумбии. Матч состоялся на стадионе «Хулио Мартинес Праданос» в Чили и прошёл в напряжённой, упорной борьбе. Судьбу поединка решил всего один мяч, забитый аргентинцами, благодаря которому они вышли в финал турнира.

Единственный и при этом победный гол на счету игрока сборной Аргентины Матео Сильветти. Его точный удар принёс команде победу со счётом 1:0. Аргентинцы продемонстрировали высокую организованность в обороне и мастерство в атакующих действиях, тогда как колумбийцы не смогли реализовать свои моменты именно из-за надёжной игры соперника.

Ситуация для сборной Колумбии осложнилась на 79-й минуте встречи, когда полузащитник Джон Ариас получил красную карточку и был удалён с поля, оставив свою команду в меньшинстве. После этого аргентинцы уверенно контролировали ход игры и не позволили сопернику отыграться.

В другом полуфинальном матче сборная Марокко в драматичной серии пенальти одолела команду Франции (основное время — 1:1, по пенальти — 5:4).

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, победившая Италию в финале прошлого чемпионата со счётом 1:0. Финал нынешнего турнира обещает быть не менее интригующим и захватывающим.