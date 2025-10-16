Тухель о Беллингеме: безусловно, он выдающийся и очень ценный футболист

Дата публикации: 16-10-2025 12:31

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими планами обсудить с молодым полузащитником Джудом Беллингемом возможность его вызова в национальную команду. 22-летний футболист уже давно привлекает внимание специалистов своим высоким уровнем игры и стабильными выступлениями.

«Безусловно, Джуд Беллингем — очень важный для нас игрок, один из лидеров своей позиции. Он действительно отличный футболист. Я намерен побеседовать не только с ним, но и с рядом других игроков, которые не были вызваны на октябрьские матчи сборной. Хочу подчеркнуть, что ни для одного из них это не наказание, никто не совершил ничего недостойного. Просто при формировании состава приходится делать сложный выбор. Когда я общаюсь с ребятами, вижу их желание вернуться в команду, и это меня радует. У меня больше доверия к футболистам, чем численность состава в октябре», — приводит слова Тухеля издание Daily Express.

В нынешнем сезоне Джуд Беллингем успел провести пять матчей за свой клуб во всех турнирах. Пока что результативными действиями — ни голами, ни передачами — англичанин не отметился, но нельзя забывать, что он недавно только восстановился после перенесённой хирургической операции на плече. Ожидается, что по мере набора формы Беллингем вновь будет приносить заметную пользу своей команде.