Гюлер о Мбаппе: у нас отличное взаимопонимание на поле

16-10-2025

20-летний турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился своими мыслями о нынешней роли в команде и отметил отличное взаимопонимание с французской звездой нападения Килианом Мбаппе. Молодой футболист подчеркнул, что ему нравится играть рядом с такими мастерами и что они настроены добиваться новых побед вместе.

«Мбаппе? Иногда он опускается глубже в полузащиту, чтобы начать атаку или помочь в розыгрыше мяча, и это лишний раз доказывает его огромное понимание футбола. Его невероятный талант нельзя ограничивать какой-то одной позицией, потому что он способен влиять на игру на любых участках поля. Я чувствую с ним настоящую связь, порой нам достаточно одного взгляда, чтобы понять замысел друг друга, — сказал Гюлер в интервью L'Équipe. — После победы в Лиге чемпионов у меня только прибавилось мотивации. Я мечтаю о новых титулах, хочу принести «Реалу» еще больше трофеев. Главное — не останавливаться на достигнутом, а постоянно двигаться вперед и расти как игрок».

В текущем сезоне Арда Гюлер уже сыграл за «Реал» 10 матчей во всех соревнованиях, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его уверенная игра и высокая работоспособность принесли признание тренерского штаба и болельщиков клуба.