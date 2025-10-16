Киммих о Кейне: он универсальный игрок, всегда ставит командные интересы на первое место

Дата публикации: 16-10-2025 12:33

Опытный 30-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился своими мыслями о партнере по команде, известном английском форварде Гарри Кейне.

«Наша задача — достигать успеха вместе, чтобы такие игроки, как Гарри, могли претендовать на индивидуальные награды. Но самое главное, что, когда Кейн выходит на поле, у меня не возникает ощущения, что он играет ради личных достижений. Гарри — это действительно универсальный и многогранный футболист, который всегда ставит командный результат выше всего. Я ни разу не заметил, чтобы он оставался расстроенным из-за того, что, например, мы победили с крупным счетом, но ему не удалось забить. Кейн поддерживает всех в команде и всегда рад, когда успех приходит к его товарищам по коллективу. Именно это качество делает его по-настоящему уникальным и невероятно важным для нас», — приводит слова Киммиха официальный аккаунт «Баварии» в соцсети Х.

В этом сезоне Гарри Кейн уже принял участие в десяти встречах за «Баварию» во всех турнирах. За такой короткий период нападающий отличился высокой результативностью: на его счету 17 забитых мячей и три результативные передачи. Гарри не только стабильно помогает своему клубу добиваться побед, но и вдохновляет всех в команде своим командным духом и преданностью общим целям.