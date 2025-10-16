Ибрагимович поделился воспоминаниями о самом трудном дне в своей футбольной карьере

Дата публикации: 16-10-2025 12:35

Легендарный шведский нападающий и лучший бомбардир национальной сборной, Златан Ибрагимович, недавно поделился воспоминаниями об одном из самых сложных и эмоционально тяжелых моментов в своей футбольной карьере.

31 октября 2021 года, во время напряжённого матча между «Ромой» и «Миланом», на Златана обрушились волны расистских оскорблений, что, безусловно, стало серьёзным испытанием для шведского форварда.

«Я помню тот матч очень ясно. На трибунах было более 50 000 человек, которые после моего гола начали громко скандировать «Ты цыган!». Я решил не обращать на это внимания, притворился, что не слышу – наоборот, это стало для меня дополнительной мотивацией забивать ещё больше. Когда я выходил на поле и чувствовал эту волну ненависти, я старался использовать её себе во благо, усиливая свою игру. В какой-то момент я даже подумал: «Пусть кричат громче, мне это только помогает». Но потом меня оштрафовали жёлтой карточкой – и я до сих пор не понимаю, за что, – рассказывал 44-летний Златан в интервью La Gazzetta dello Sport.»

Действительно, матч одиннадцатого тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Миланом» стал крайне напряжённым и богатым на конфликтные ситуации. Итоговый счёт встречи – 1:2 в пользу миланцев. Ибрагимович открыл счёт на 25-й минуте, четко реализовав момент. Всего через две минуты после этого он получил жёлтую карточку. Столь высокая напряжённость выделялась на фоне общего стиля игры, поскольку главный арбитр встречи, Фабио Мареска, показал в сумме 12 жёлтых карточек, что подчёркивает серьёзность и накал борьбы на поле.

Этот матч навсегда останется в памяти многих болельщиков и самих участников, как один из примеров, когда спорт сталкивается с серьёзными социальными вызовами, а сила духа игрока становится ключевым фактором для преодоления негатива.

Ибрагимович, несмотря на попытки дискриминации и негатив, продемонстрировал удивительную стойкость и профессионализм, превращая каждое препятствие в топливо для своей игры и оставаясь одним из самых значимых фигур в современном футболе.