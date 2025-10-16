Юрий Вернидуб: «Путь на чемпионат мира пройдем через стыковые матчи»

Дата публикации: 16-10-2025 12:38

В ближайшем отборочном цикле чемпионата мира 2026 года сборной Украины предстоит сыграть всего два важнейших матча – против Франции, которая состоится 13 ноября, и затем встречи с Исландией 16 ноября. Какие шансы у нашей команды на выход в финальную часть турнира, специально для сайта Sport.ua проанализировал известный украинский тренер Юрий Вернидуб, который поделился своими экспертными оценками и прогнозами.

– Юрий Николаевич, как Вы оцениваете выступление сборной Украины в октябрьских матчах?

– В нынешней ситуации качество игрового процесса отошло на второй план. Самое важное, что из двух матчей удалось добыть максимальное количество очков, что, так сказать, возвращает нашу команду в борьбу за путевку на чемпионат мира. Сейчас ключевой момент – сохранить высокий боевой настрой и мотивацию в ноябре, чтобы достойно провести решающие поединки и добиться цели.

– После первых двух игр многие критиковали нашу сборную. Победы над Исландией и Азербайджаном придадут команде уверенности?

– Конечно. Оказалось, что критика действительно пошла на пользу, команда оперативно отреагировала на замечания и показала хороший результат. Важно понимать, что любая потеря очков могла означать серьезную потерю шансов на выход в финальную стадию. Также нужно отметить возвращение в состав Руслана Малиновского, который в последних играх стал настоящим творцом – из семи забитых мячей он на счету полузащитника «Дженоа» три гола. Руслан показал отличный уровень игры и стал лидером коллектива.

– Какой прогноз Вы дадите по итоговому месту сборной Украины в этом отборочном цикле?

– Всем нам хотелось бы, чтобы команда смогла занять первое место в группе. Однако в нашей группе есть сильный соперник – сборная Франции, которая имеет более легкий календарь оставшихся матчей и значительный отрыв по очкам. Тем не менее уверен, что Украина способна обыграть Исландию, что гарантирует как минимум второе место в группе. Отмечу, что текущие обстоятельства, связанные с войной, накладывают большие ограничения: наши клубы и национальная команда вынуждены выступать вне дома и не имеют возможности проводить международные встречи на родном поле, что, безусловно, оказывает влияние и дарит преимущество соперникам.

Поэтому я предполагаю, что путевку на чемпионат мира нашей сборной, возможно, придется добывать через плей-офф. Но я искренне надеюсь и хочу верить, что тренерскому штабу во главе с Сергеем Ребровым удастся вывести команду на новый уровень и пройти все преграды на пути к заветной цели.

В целом нынешний отборочный цикл – это не только проверка силы коллектива и мастерства игроков, но и демонстрация характера украинской сборной, которая борется не только на футбольном поле, но и с внешними вызовами, отстаивая честь и честь своей страны.