Бывший футболист Ромы раскритиковал Довбика после выступлений Артема за сборную Украины

Дата публикации: 16-10-2025 12:39

Бывший защитник римской «Ромы» Фабио Петруцци выступил с критикой в адрес Артема Довбика после его игры в октябре за национальную сборную Украины в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года.

«Я внимательно просмотрел матчи сборной Украины. Довбик выглядел как игрок, который абсолютно не вписывается в коллективную игру, казался чужеродным элементом в построении команды», – заявил Петруцци в одном из интервью.

В октябре украинская национальная команда провела два важных поединка в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Под руководством Сергея Реброва «сине-желтые» одержали впечатляющую победу над Исландией со счётом 5:3, а также смогли одержать минимальную, но важную победу над сборной Азербайджана – 2:1.

После четырёх сыгранных матчей Украина уверенно занимает вторую позицию в турнирной таблице квалификационного раунда. Команда под руководством Реброва набрала уже семь очков, демонстрируя стабильную игру и амбициозные задачи на дальнейшую часть отборочного турнира.

Несмотря на общую положительную динамику, критика Фабио Петруцци указывает на возможные проблемы адаптации отдельных игроков, таких как Довбик, в тактике и стиле футбола, которые Сергей Ребров пытается внедрить в национальную команду. Возможно, тренерскому штабу предстоит работать над улучшением взаимодействия нападающего с партнёрами, чтобы повысить эффективность его игры и командного результата в целом.