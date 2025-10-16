Экс-голкипер ПСЖ завершил игровую карьеру после года без команды

Дата публикации: 16-10-2025 12:40

34-летний французский голкипер Александр Летелье объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры, разместив соответствующее сообщение на своей странице в Instagram. Это решение стало итогом долгих размышлений и завершением его многолетнего пути в большом футболе.

В сезоне 2024/25 Летелье пребывал в статусе свободного агента, что значительно повлияло на его выбор завершить спортивную деятельность. Отсутствие стабильного контракта и неопределенность в поисках нового клуба подтолкнули его к этому важному жизненному шагу.

Последним профессиональным клубом Александра стал знаменитый французский ПСЖ, с которым он был связан контрактом с 2010 года. Несмотря на то, что вратарь является воспитанником столичного клуба, он сыграл за основной состав команды всего два матча, большую часть карьеры проводя на правах аренды в других клубах. Это обстоятельство отражает не только конкуренцию в составе, но и особенности карьеры многих профессиональных футболистов, сталкивающихся с вызовами стабильного игрового времени.

В своем обращении в социальной сети Летелье выразил глубокую благодарность всем, кто сопровождал его на протяжении футбольного пути:

«Это конец …

После целого года, проведенного в одиночной работе и поисках нового проекта, я решил закрыть главу своей профессиональной карьеры футболиста.

Мне невероятно повезло — 15 лет я жил своей мечтой, выигрывал трофеи, встречался и играл с выдающимися игроками, прокладывая свой путь в мире футбола.

Это решение не было простым, ведь футбол дал мне не только эмоции на поле, но и настоящую дружбу, ценные жизненные уроки, а также воспоминания, которые останутся со мной навсегда.

Особая благодарность моей жене — за любовь, терпение и поддержку, которую она дарила на протяжении всего пути, особенно в трудные моменты. Моей семье и друзьям — спасибо, что всегда были рядом, несмотря на расстояния, и оставались такими, какими я их знаю с детства.

Хочу поблагодарить всех президентов, руководителей, тренеров, тренеров вратарей, медицинский персонал, физиотерапевтов и всех сотрудников, с которыми мне посчастливилось работать. Ваше доверие, советы и поддержка сделали эти годы значимыми и помогли мне стать тем, кто я есть.

Спасибо всем клубам, которые принимали меня и давали возможность представлять их цвета. Мне выпала честь начинать карьеру в молодежной академии и завершать ее в родном клубе — Пари Сен-Жермен — с гордостью, которая останется навсегда.

Отдельное спасибо фанатам всех клубов за вашу поддержку и заряд энергии, которую я ощущал на каждом матче. Благодарю тебя, Джимми, за твою поддержку в течение года, за твой оптимизм и трудолюбие в поисках новых возможностей.

Это не прощание с футболом, а лишь завершение важной главы в моей жизни. Моя страсть к игре останется со мной навсегда, в том или ином виде.

От всего сердца — благодарю всех!»



