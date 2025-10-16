Скорость и стиль: топ-10 самых дорогих авто в гараже звезд футбола

Дата публикации: 16-10-2025 18:06

Большой футбол – это еще и большие деньги, которые дают неограниченные возможности для приобретения роскошных, эксклюзивных тачек. В начале спортивного пути для любого из героев нашего обзора было бы счастьем посидеть за рулем подержанного Volkswagen Golf, но по мере развития профессиональной карьеры их потребительские запросы росли.

№ 10 – Aston Martin One-77 (цена $1,8 млн)

В гараже Самюэля Это’о много разных машин, а самой дорогой из них является Aston Martin One 77. Вы спросите, почему 77? А в мире всего 77 автомобилей этой модели.

№ 9 – Ferrari 275 GTB (цена $2,2 млн)

Раритетные авто с годами становятся только дороже. Вот почему Джон Терри, бывший капитан Челси и сборной Англии, не пожалел денег на коллекционную модель Ferrari, которая выпускалась в 1960-х.

№ 8 – Mercedes-AMG ONE (цена $2,7 млн)

Подписав контракт с Манчестер Сити до 2034 года, Эрлинг Холанн смог порадовать себя роскошным подарком – двухместным гиперкаром от Mercedes-AMG. В мире всего 275 моделей этого авто и норвежский нападающий может считать себя счастливым обладателем одного из них.

№ 7 – Bugatti Chiron (цена ~ $3 млн)

В 2020 году Золотой мяч не вручали из-за пандемии COVID-19, а так бы стоять Роберту Левандовскому в одном ряду с Каримом Бензема и Лукой Модричем. Однако есть одна вещь, которая все же объединяет этих игроков – двухместный спорткар Bugatti Chiron.

№ 6 – Rolls-Royce Wraith (цена $3,1 млн)

Ромелу Лукаку отдал предпочтение более классическому варианту авто и приобрел Rolls-Royce Wraith. Бельгиец выложил за двухдверное купе с распашными дверями класса ультра-люкс чуть больше 3 миллионов долларов.

№ 5 – Ferrari LaFerrari (цена $3,5 млн)

Сон Хын Мин и Пьер-Эмерик Обамеянг из тех парней, которые каждой дорогой покупкой стремятся подчеркнуть свою индивидуальность. Даже в названии их авто престижный бренд упоминается дважды. LaFerrari – это первый серийный гибридный автомобиль культового производителя.

№ 4 – Lamborghini Veneno (цена ~ $4,5 млн)

Лучшие годы в карьере Неймара остались позади и сейчас он искренне кайфует от футбола, играя за родной Сантос. Но несмотря на всю критику и упущенные возможности, его переход из Барселоны в Пари Сен-Жермен в 2017 году за €222 млн остается рекордным в истории футбола.

Неймар любит быть в центре внимания не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни. Поэтому бразилец без лишних сомнений заплатил кругленькую сумму за футуристический спорткар Lamborghini Veneno.

№ 3 – Ferrari 488 Pista (цена ~ $6,4 млн)

Килиан Мбаппе открывает топ-3 футболистов-владельцев самых дорогих машин. Форвард Реала купил Ferrari 488 в версии Pista. Этот спорткар не отличается выдающимся дизайном, но разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды. Какой француз не любит быстрой езды!

№ 2 – Bugatti La Voiture Noire (цена ~ $18,6 млн)

В 2019 году Криштиану Роналду влюбился в эту модель еще на этапе концепта. Тогда португалец инвестировал в новинку почти 19 миллионов долларов. Уникальный автомобиль сошел с конвейера только в 2021 году и сразу же пополнил автопарк Криштиану.

№ 1 – Ferrari 335 s Spider Scaglietti (цена $36 млн)

Криштиану Роналду вложил деньги в будущее, а вот Лионель Месси потратился на авто из прошлого. Символичный рейтинг 1xBet возглавляет Ferrari 335 s Spider Scaglietti 1957 года выпуска, которую великий аргентинец купил на аукционе. В 1958 году за рулем этого автомобиля британский гонщик Стирлинг Мосс выиграл этап F1 на Кубе.