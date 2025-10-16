Влахович из «Ювентуса» может заменить Левандовского в «Барселоне»

Дата публикации: 16-10-2025 18:08

Футбольный клуб «Барселона» активно ведет поиск нападающего, который мог бы заменить своего нынешнего лидера атаки — опытного польского форварда Роберта Левандовского. По информации, опубликованной авторитетным итальянским изданием Tuttosport, одним из главных кандидатов на усиление линии нападения каталонцев рассматривается сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. СМИ ранее сообщали, что экс-форвард «Баварии» Роберт Левандовски по итогам этого сезона может покинуть состав сине-гранатовых, поэтому руководство клуба не теряет времени и заранее изучает потенциальные варианты усиления.

Контракт Душана Влаховича с туринским клубом истекает в конце нынешнего сезона, что делает возможный трансфер менее затратным для «Барселоны». Более того, каталонцам, возможно, придется конкурировать за игрока с другим топ-клубом — мюнхенской «Баварией», которой также приписывают интерес к 25-летнему форварду из Сербии.

В текущем сезоне Душан Влахович демонстрирует стабильную и результативную игру: на его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача в восьми матчах за «Ювентус». Для сравнения, 37-летний Роберт Левандовски, несмотря на возраст, остается главным бомбардиром «Барселоны», отличившись четырьмя голами в девяти поединках. Однако руководство испанского клуба понимает, что наступает момент обновления состава, и новые перспективные футболисты, такие как Влахович, становятся приоритетом для будущих спортивных достижений команды.