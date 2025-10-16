Ассистент Пирло о Роналду: он показал худший результат в спринте

Дата публикации: 16-10-2025 18:20

Альпарслан Эрдем, ранее работавший в тренерском штабе экс-главного тренера туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, поделился любопытными подробностями о своем опыте взаимодействия с нападающим Криштиану Роналду. Напомним, что известный португальский форвард выступал за «старую синьору» с 2018 по 2021 год и являлся одним из главных игроков команды в этот период.

В интервью изданию Sport Bild Эрдем рассказал о некоторых закулисных аспектах, которые повлияли на работу тренерского штаба. «Мы провели анализ, получили на руки отчеты от аналитиков. Из них следовало: [Пирло] не питал особой симпатии к Дибале, и Криштиану Роналду не подходил под его представления о футболе.

Пирло был сторонником высокого прессинга, активных действий в атакующей фазе, где каждый футболист должен был участвовать в оборонительных действиях и быстро переходить в атаку. Статистика показала, что Криштиану Роналду оказался худшим в команде по данным спринта и активного давления соперников. Пирло прямо говорил, что не видит Роналду в своей системе и предпочел бы сделать ставку на Альваро Морату, который идеально вписывался в его любимую расстановку 4-4-2. Но, очевидно, статус звезды не позволял просто так отказаться от кандидата весом Криштиану — с этим приходилось считаться», — подчеркнул Эрдем.

Напомним, что в тот сезон «Ювентус» под руководством Пирло выиграл Кубок и Суперкубок Италии, однако в Серии А финишировал за пределами первой тройки, прервав легендарную серию из девяти подряд чемпионств страны. Несмотря на системные трудности, Роналду провёл за «Юве» 134 матча, в которых отличился 101 голом и сделал 28 результативных передач, подтвердив свой статус одного из лучших бомбардиров клуба новейшей эпохи. Его вклад в успехи команды трудно переоценить, даже несмотря на идеологические разногласия с тренерским штабом.