В США не выражают русофобии в МЛС - это разочаровывает. Обозреватель «Атланты» о реакции на Миранчука

Дата публикации: 16-10-2025 18:21

Известный обозреватель команды «Атланта Юнайтед» Генри Игита-младший поделился своим мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в составе клуба из МЛС. Кроме того, эксперт рассказал, как относятся в США к российским футболистам и за что действительно могут критиковать игроков, приехавших из России, в американском чемпионате.

«В США, если честно, большинство поклонников футбола относятся к российским футболистам нейтрально, а зачастую и с интересом, ведь они нечасто выступают в МЛС. В самой лиге абсолютно отсутствуют предвзятость или какая-то русофобия — это было бы ужасно. Люди уважают футболистов вне зависимости от их национальности, ведь МЛС — это по-настоящему международный турнир, объединяющий игроков со всего мира. Конечно, болельщики иногда могут критиковать за невысокие результаты или слабую игру, но это обычное явление в любом профессиональном спорте. Национальность тут не имеет никакого значения, важны только успехи на поле и вклад в командный результат.

Если говорить об Алексея Миранчуке, за который сезон он показал себя важной фигурой для «Атланты Юнайтед», борясь вместе с партнёрами за выход в плей-офф. Иногда кажется, что ему не хватает скорости — как в принятии решений, так и в перемещениях по полю, что затрудняет быстрые контратаки, чего иногда ждут от него фанаты. Тем не менее, нельзя не отметить его выдающуюся технику и сильную левую ногу — благодаря этим качествам он уже забил немало красивых и важных голов, а также сделал несколько классных голевых передач. На мой взгляд, если дать Алексею больше свободы и попробовать его на позиции второго нападающего, у него появится еще больше шансов раскрыть свой потенциал и чаще оказываться в опасных зонах перед воротами соперников.

При этом важно подчеркнуть: именно такие футболисты, как Миранчук, делают МЛС интереснее и сильнее. Алексей обладает уникальным опытом выступлений в топовых европейских лигах, прежде всего в Серии А за «Аталанту», и этот опыт очень ценен для любого американского клуба. Хотя пока «Атланта Юнайтед» так и не попала в плей-офф по итогам сезона, российский полузащитник уже стал одним из лидеров команды, что заметно даже по его результативности и популярности среди болельщиков. Вполне возможно, что если Миранчук продолжит выступать на таком же уровне или добавит стабильности, то им заинтересуются ведущие клубы лиги. Есть вероятность и того, что под его руководством, команда наконец-то пробьется в заветный плей-офф», — приводит слова Генри Игиты-младшего «Сетевое издание СП».

Напомним, Алексей Миранчук присоединился к «Атланте Юнайтед» летом 2024 года, перейдя из итальянской «Аталанты». В текущем розыгрыше МЛС россиянин провел 32 матча, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Несмотря на усилия Миранчука, команда занимает лишь 14 из 15 мест в восточной конференции чемпионата, набрав 27 очков в 33 играх. Тем не менее, для игрока, прошедшего закалку в европейском футболе, этот сезон может стать важным этапом в адаптации и будущем расцвете его карьеры в США.