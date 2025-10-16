«Здесь дали почувствовать свою значимость». Доннарумма - о «Манчестер Сити»

Дата публикации: 16-10-2025 18:23

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, недавно пополнивший ряды «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно 2025 года, признался, что уже успел почувствовать себя в новом клубе, словно дома. До перехода в английскую Премьер-лигу Доннарумма защищал ворота «ПСЖ», где завоевал множество трофеев, включая победу в Лиге чемпионов, чемпионате Франции и нескольких национальных кубках. Достижения в составе французского гранда принесли ему мировое признание, а теперь его ждет новая глава в Англии.

«С самого первого дня в «Манчестер Сити» я ощущаю невероятное доверие и поддержку со стороны клуба и партнеров по команде, — поделился Доннарумма своими впечатлениями. — Хотя я провел здесь пока не так много времени, атмосфера в команде действительно помогает почувствовать себя своим. Меня встретили очень тепло, и руководство дало понять, что рассчитывает на меня и видит важной частью коллектива».

Известный инсайдер Фабрицио Романо процитировал слова голкипера в социальной сети X, отметив, что Доннарумма доволен своим выбором и уже стал неотъемлемой частью проекта «Сити». Итальянец полон мотивации и стремится помочь «горожанам» добиться новых успехов на внутренней и европейской арене.