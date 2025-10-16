Жозе Моуринью сделал неожиданное заявление чем удивил Анатолия Трубина

Дата публикации: 16-10-2025 18:28

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью сделал неожиданное заявление перед матчем Кубка Португалии против клуба «Шавиш». По словам наставника, место в воротах займёт не украинец Анатолий Трубин, а Самуел Соареш.

«Завтра сыграет Самуел, — сказал Моуринью. — Но этот турнир — не турнир Трубина и не турнир Соареша. Всё зависит от конкретных обстоятельств. Я надеюсь победить и пройти дальше, чтобы встретиться с “Атлетико” или “Фелгейрашем” в следующем раунде, однако не могу обещать, что Самуел выйдет на поле и тогда. Решение о вратаре всегда принимается в зависимости от матча».

Наставник подчеркнул, что выбор в пользу Соареша продиктован не недоверием к Трубину, а желанием сохранить баланс и стабильность в команде.

«Самуел — отличный голкипер, который заслужил свой шанс. Он ещё не играл под моим руководством, но много работает, дисциплинированно готовится и показывает правильное отношение. Трубин за последние две недели провёл два напряжённых матча, в то время как Самуел не выходил на поле. Сейчас подходящий момент дать ему возможность проявить себя. Мы полностью уверены в нём», — подчеркнул португальский специалист.

Таким образом, Жозе Моуринью, который летом возглавил «Бенфику» и уже успел внедрить более прагматичный стиль игры, демонстрирует, что готов доверять резервистам и распределять нагрузку между игроками. Это особенно важно в плотном графике, где команда борется сразу на нескольких фронтах — в чемпионате, еврокубках и национальном кубке.

Для Анатолия Трубина, который уверенно занял место основного вратаря после перехода из «Шахтёра», пропуск матча не является тревожным сигналом. Напротив, это возможность отдохнуть и сохранить силы на решающие поединки в Лиге чемпионов и Примейре.

Жозе Моуринью, известный своей склонностью к ротации и психологическому подходу к игрокам, вновь демонстрирует стратегическое мышление. Для него важна не только победа в конкретном матче, но и сохранение мотивации и тонуса всей команды, включая тех, кто проводит меньше времени на поле.

«Я всегда был сторонником стабильности, но и справедливости тоже. Самуел заслужил сыграть. Это не наказание для Трубина — просто естественный процесс внутри команды», — добавил тренер.

Матч с «Шавишем» станет первым для Самуела Соареша под руководством Моуринью. Для молодого португальского вратаря это шанс доказать свою готовность бороться за место в составе и укрепить доверие тренера.

Тем временем болельщики «Бенфики» с интересом ждут, как проявит себя дублёр украинского голкипера. Ведь, как известно, под руководством Моуринью конкуренция за позиции всегда только усиливает команду.

Такой шаг специалиста можно рассматривать как дальновидный тактический ход — дать игровую практику второму вратарю, сохранив свежесть и мотивацию основного. А для Трубина это станет напоминанием, что даже при безупречной форме место в воротах нужно подтверждать постоянно — работой, концентрацией и результатом.

Вне зависимости от исхода предстоящего кубкового матча, ясно одно: в «Бенфике» начинается новая эра, где каждый футболист должен быть готов в любой момент выйти на поле и доказать свою необходимость команде.