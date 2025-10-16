Профсоюз футболистов подал в суд из-за нарушения прав игроков

Дата публикации: 16-10-2025 23:23

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) официально инициировала два судебных процесса, целью которых стало отстаивание прав футболистов на международном уровне. О данном событии рассказал президент PFA Махета Моланго. Он подчеркнул, что подобные меры стали вынужденными из-за многочисленных нарушений и игнорирования запросов на установление справедливого и гуманного режима труда для профессиональных спортсменов.

«Когда в ходе общения с игроками из раза в раз повторяется, что они физически перегружены и вынуждены проводить на поле слишком много времени, становится ясно, что дальнейшее бездействие невозможно. Поэтому, несмотря на все усилия урегулировать конфликт мирным путём, Ассоциация профессиональных футболистов наконец приняла решение обратиться в судебные инстанции.

Первый иск, поданный в бельгийский суд, напрямую затрагивает вопрос права на отдых. Необходимо понимать, что футболисты, вне зависимости от своей известности, гонораров и статуса, прежде всего остаются обычными людьми. Даже высокая зарплата не способна помочь преодолеть физиологические пределы человеческого организма — деньги не могут купить дополнительное здоровье, силы или увеличить физические возможности. Каждый человек подвержен усталости, а в профессии футболиста эти перегрузки приобретают хронический характер из-за плотного графика матчей и отсутствия полноценного восстановления. Порой даже приходится защищать самих игроков от чрезмерных нагрузок, потому что зачастую профессионалы забывают об отдыхе из-за любви к футболу. Мы пришли к очевидному выводу: футболисты, как и любые другие работники, заслуживают на законный отдых, летом и не только. Ведь никто не усомнится, что каждый трудящийся имеет право на перерыв и восстановление сил. Почему же для футболистов делается исключение? Это и стало причиной судебного иска.

Второе судебное разбирательство связано с тем, что невозможно быть регулятором соревнований и одновременно получать преимущества как их организатор. Это грубое нарушение принципов честности и прозрачности. Один и тот же орган не может создавать и контролировать правила, руководствуясь своими интересами. Поэтому соответствующий иск был подан против руководства Ла Лиги. Мы ставим под сомнение нынешнюю модель управления футбольными соревнованиями, где не учитываются интересы всех сторон, а решения принимаются без уважения к коллективному договору. По сути, мы поднимаем вопрос: нельзя ли сохранить существующую систему, но реформировать её так, чтобы она соответствовала общепринятым процедурам и стандартам, включая заключение коллективных соглашений между игроками, лигами и федерациями?

Подобные механизмы успешно применяются во множестве других профессий, например, в журналистике, где есть коллективные договоры. Почему же в футболе действуют иные нормы и частные организации, вроде некоторых швейцарских ассоциаций, имеют право навязывать свои односторонние правила профессионалам во всём мире? Такого быть не должно. Мы предлагаем за стол переговоров собраться всем заинтересованным сторонам — игрокам и их представителям, администрациям, организаторам турниров — и прийти к справедливому соглашению, регулирующему права и обязанности каждой стороны. Если это случится под руководством ФИФА, мы только приветствуем такую инициативу. Ведь именно ФИФА обладает необходимым авторитетом и возможностями обеспечить соблюдение интересов всех участников мирового футбола,» – приводит слова Моланго издание AS.