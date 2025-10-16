Себальос о встрече «Барселоны» и «Вильярреала» в США: это вмешательство во внутренние дела Ла Лиги

Дата публикации: 16-10-2025 23:24

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос поделился своим мнением о решении провести матч 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» за пределами страны. Напомним, что эта встреча впервые в истории Ла Лиги состоится на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

«Я только что обсуждал это со своей девушкой. Честно говоря, это явное вмешательство во внутренние дела Ла Лиги, — заявил Себальос изданию Sport.es. — Все клубы и болельщики привыкли видеть такие матчи дома, на родной земле, где царит настоящая атмосфера испанского футбола».

Ранее футбольную общественность всколыхнули комментарии игрока «Барселоны» Френки де Йонга, который также негативно высказался о переносе матча за океан, отметив, что «традиции важнее коммерции». В ответ на критику президент каталонского клуба Жоан Лапорта подчеркнул, что для развития Ла Лиги необходимо сотрудничество с растущим футбольным рынком США и популяризация чемпионата за рубежом. По мнению Лапорты, такие шаги могут принести лиге новых болельщиков и дополнительный доход, что важно для будущего испанского футбола.

Проведение матча в США открывает новые возможности, но вызывает споры среди игроков, тренеров и поклонников Ла Лиги, разделяя их взгляды на развитие мирового футбола.