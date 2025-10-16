Жерар Пике: «Для меня все судьи одинаковы - они все из мадридского "Реала"»

Дата публикации: 16-10-2025 23:25

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике вновь поднял вопрос о пристрастности судей в испанской Ла Лиге, уделив внимание предвзятости арбитров, по его мнению, в пользу мадридского «Реала». Об этом он рассказал в интервью для издания Sport.es.

По словам Пике, некоторые судьи ведут себя по-особенному именно с футболистами «Реала». Он привёл в пример арбитра Матеу Лаоса: «Матеу Лаос всегда держится как будто он друг. Криштиану [Роналду] может спокойно подойти к нему, спросить: 'Как твой брат?' — и тот будет открыт к разговору. А если кто-то из другой команды попытается заговорить, судья может просто проигнорировать и даже наказать жёлтой карточкой. Я считаю, что их всех объединяет одно — они близки к мадридскому «Реалу»,» — отметил Пике.

Бывший капитан сине-гранатовых также добавил, что зачастую остаются незамеченными мелкие решения арбитров: «Это не всегда заметные моменты — мелкие фолы, простые вбрасывания, угловые. Но именно такие ситуации формируют ход матча, а у «Реала» прекрасно получается использовать их в свою пользу и создавать опасные моменты». По мнению Пике, такие нюансы зачастую и определяют исход встречи.