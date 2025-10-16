Юный форвард «Реала» может перебраться в «Марсель» зимой

Дата публикации: 16-10-2025 23:27

Молодой форвард мадридского «Реала» Эндрик может сменить клубную прописку уже этой зимой — им заинтересовался французский «Марсель». Как сообщает ESPN, переговоры о возможном переходе ведутся в преддверии зимнего трансферного окна 2025 года.

По данным издания, 19-летний талант из Бразилии также является объектом интереса сразу нескольких других европейских клубов, названия которых пока не разглашаются. Скауты внимательно следят за развитием игрока и его карьерой в Испании. Напомним, что свой последний матч за «сливочных» Эндрик провёл 18 мая в поединке против «Севильи», где мадридцы одержали победу с счётом 2:0 под руководством бывшего главного тренера Карло Анчелотти.

Позже нападающий получил травму подколенного сухожилия, из-за чего был вынужден пропустить не только клубный чемпионат мира, но и старт нового сезона. Сейчас юный футболист занимается восстановлением, однако его будущее в стане мадридского клуба под вопросом.

Контракт Эндрика действует до лета 2030 года, а согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость сейчас оценивается в €35 млн. Как сообщают СМИ, в случае перехода в «Марсель» форвард сможет рассчитывать на больше игрового времени для дальнейшего развития своих профессиональных навыков.