«Барселона» рассматривает Влаховича из «Ювентуса» в качестве замены Левандовскому

Дата публикации: 16-10-2025 23:31

Каталонская «Барселона» активно ищет нового нападающего и рассматривает форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича в качестве одного из основных претендентов на замену польскому бомбардиру Роберту Левандовскому. Как сообщает издание Tuttosport, в ближайшее трансферное окно возможен переход сербского футболиста в стан «сине-гранатовых». Недавно стало известно, что 37-летний Левандовски собирается покинуть испанский клуб уже этим летом, завершив свою успешную карьеру в «Барселоне».

Действующий контракт Душана Влаховича с «Ювентусом» истекает в конце текущего сезона, что дает сине-гранатовым хороший шанс подписать форварда на выгодных условиях. Помимо каталонцев, серьёзный интерес к сербскому нападающему проявляет и «Бавария» из Мюнхена, которая также ищет усиление атакующей линии.

В текущем сезоне 25-летний Влахович провёл восемь матчей за туринский клуб, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В то же время ветеран Роберт Левандовски сыграл в девяти матчах, забив также четыре гола, однако клуб уже начинает подготовку к смене поколения в атаке.