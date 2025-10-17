Маркус Рашфорд прокомментировал возможный переход в «Барселону»

Дата публикации: 17-10-2025 11:10

Английский нападающий Маркус Рашфорд, который этим летом присоединился к «Барселоне» из «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от перехода в новую команду и прокомментировал свои первые шаги в Ла Лиге.

«Мой переход в «Барселону» стал для меня не только новым вызовом, но и возможностью раскрыться как футболист. Я получил новый заряд энергии, познакомился с уникальной футбольной философией и начал открывать для себя новую культуру. В коллективе я ощущаю доверие и поддержку, а стиль игры клуба полностью соответствует моим сильным сторонам. Я уверен, что смогу значительно помочь «Барсе» добиваться больших успехов. Считаю, что это был правильный выбор для продолжения моей карьеры, я полон решимости бороться за трофеи и с оптимизмом смотрю вперед», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

С момента своего дебюта за «Барселону» Рашфорд уже провел 10 матчей во всех соревнованиях, в которых отличился тремя голами и отдал пять результативных передач. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего англичанина оценивается в € 40 млн.

Ранее стало известно, что «Барселона» впечатлена выступлениями Рашфорда и рассматривает возможность выкупа его контракта, чтобы превратить аренду из «Манчестер Юнайтед» в полноценный трансфер.