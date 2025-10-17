Кевин Кураньи отметил российского футболиста, чьи таланты остались нераскрытыми

Дата публикации: 17-10-2025 11:11

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился своим мнением о карьере известного российского полузащитника Павла Мамаева. Кураньи отметил, что экс-игрок ЦСКА и «Краснодара» мог бы достичь куда больших высот в футболе, если бы в полной мере реализовал свой значительный потенциал.

— Кто из российских футболистов, на ваш взгляд, не смог до конца раскрыться?

— Вероятно, это Мамаев. Когда я выступал в Российской Премьер-лиге, Павел производил впечатление очень одаренного и техничного футболиста, — приводит слова Кураньи Sport24.

Сейчас Мамаеву 37 лет, и за свою профессиональную карьеру он достиг заметных успехов — стал чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок России, а также дважды завоевал Суперкубок. За годы выступлений он защищал цвета таких клубов, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки» из Московской области. Несмотря на достойные достижения и солидный послужной список, футбольные эксперты и бывшие коллеги по цеху по-прежнему считают, что Павел обладал всеми качествами, чтобы стать по-настоящему звездным игроком не только на российском, но и на международном уровне.