Sky Sports подсчитал, когда Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 голов за карьеру

Дата публикации: 17-10-2025 11:13

Спортивное издание Sky Sports провело детальный анализ карьеры знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду, чтобы спрогнозировать достижение им уникального рубежа – 1000 голов в официальных матчах. Эксперты основывались на статистике результативности Криштиану в различных клубах и национальной сборной, а также учитывали его возраст и физическую форму.

На данный момент Роналду уже имеет на своём счету впечатляющие 948 мячей. Особенно примечательно, что два последних гола знаменитого форварда были забиты в напряжённой игре квалификации на чемпионат мира 2026 года против сборной Венгрии. Эта встреча завершилась вничью 2:2, а сам Криштиану вновь продемонстрировал, что его голевое чутьё по-прежнему на высоте. В анализе также учитывались потенциальное количество матчей, в которых 40-летний футболист ещё сможет принять участие как за свой клуб, так и за сборную Португалии.

По подсчётам аналитиков Sky Sports, если Роналду будет и дальше сохранять высокий уровень результативности, то свой тысячный гол он сможет забить уже в октябре 2026 года. Более того, к завершению следующего сезона прогнозируется, что общее количество забитых им мячей достигнет отметки в 1008. В этом футбольном году Криштиану уже отличился пять раз в шести проведённых за клуб матчах, что подтверждает его неувядающий профессионализм и выдающуюся форму даже на пике карьеры.

Сможет ли легендарный португалец установить очередной уникальный мировой рекорд и войти в историю как первый футболист, достигший 1000 официальных голов? Время покажет, однако его невероятное стремление обновлять личные достижения вдохновляет болельщиков по всему миру и служит примером для молодых спортсменов.