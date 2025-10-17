Доннарумма уверен, что сборная Италии обязательно сыграет на следующем чемпионате мира

Дата публикации: 17-10-2025 11:15

Голкипер и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился своими мыслями о шансах национальной команды квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

«Я абсолютно уверен, что эта сборная Италии непременно выступит на следующем чемпионате мира, — заявил Доннарумма. — У меня нет даже тени сомнений по этому поводу. Мы чувствуем единую сплоченную команду, и очень важно, что за нами стоит такой человек, как Гаттузо: ощущение его поддержки даёт огромную уверенность во время каждого матча. Наш тренер уделяет внимание постоянному диалогу: он много общается с игроками, объясняет детали, заряжает энергией. Благодаря ему мы снова ощутили сильную командную идентичность и общий дух», — приводит его слова издание La Gazzetta dello Sport.

На данный момент сборная Италии уверенно движется вперёд, уже гарантировав себе место в плей-офф квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года. После шести сыгранных матчей в группе I итальянцы занимают вторую строчку, имея в активе 15 очков. Лидером группы является сборная Норвегии, которая опережает Италию на три очка с результатом 18 баллов. Впереди у «скуадры адзурры» решающие встречи, которые определят исход отбора, но команда и болельщики верят в успешное продолжение борьбы за выход на главный футбольный форум планеты.