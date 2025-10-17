16:27 ()
Свернуть список

Флорин Пруня назвал Юргена Клоппа худшим тренером в истории «Ливерпуля»

Дата публикации: 17-10-2025 11:16

Бывший вратарь национальной сборной Румынии и легендарного бухарестского футбольного клуба «Динамо» Флорин Пруня поделился своим крайне критическим мнением о Германии и о бывшем наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Во время интервью Пруня не стеснялся в выражениях и резко высказался по поводу профессиональных достижений Клоппа и его роли в истории английского топ-клуба.

– Юрген Клопп больше не работает тренером, потому что ему просто этого не хочется, – заявил Пруня.
– Перестань защищать своего любимца, он просто болтун и не более того.

– Как можно так говорить о человеке, подарившем клубу славу?
– По моему мнению, это самый слабый тренер в истории «Ливерпуля».

– Но ведь именно Клопп привёл «Ливерпуль» к долгожданному триумфу в Лиге чемпионов и впервые за 30 лет выиграл титул АПЛ! Под его руководством игроки выкладывались на максимум и сражались за главного тренера как за собственного идола, – пытались возразить журналисты.
– Вот поэтому он и ушёл, – парировал Пруня. – Интересно, почему он покинул «Ливерпуль»?

– Главной причиной стал эмоциональный и профессиональный выгорание – работа в современной футбольной индустрии требует огромной отдачи, – пояснил собеседник.
– А теперь он пошёл в «Ред Булл» Зальцбург просто ради денег, – продолжал настаивать Пруня. – Никогда мне не нравился этот человек. На дух не переносил его поведение и показную эмоциональность на бровке, словно он жевал кирпичи своими зубами! Это был настоящий цирк.

– Но ведь Клоппа называют одним из величайших наставников в истории современного футбола!
– Если говорить о физическом росте – да, тут не поспоришь! Он ведь почти двухметровый, не так ли? – подытожил Пруня, слова которого приводит iAMsport.

Справочно: немецкий специалист покинул «Ливерпуль» летом 2025 года после завершения сезона. Сейчас он работает в системе клуба Red Bull и продолжает активно участвовать в футбольных проектах. За время его руководства Клопп принёс команде долгожданный титул АПЛ, победу в Лиге чемпионов УЕФА, завоевал внутренние кубки и клубный чемпионат мира. Несмотря на резкую критику Флорина Пруни, для миллионов болельщиков Юрген Клопп останется одним из символов новой эпохи «Ливерпуля».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close