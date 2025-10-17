Флорин Пруня назвал Юргена Клоппа худшим тренером в истории «Ливерпуля»

Дата публикации: 17-10-2025 11:16

Бывший вратарь национальной сборной Румынии и легендарного бухарестского футбольного клуба «Динамо» Флорин Пруня поделился своим крайне критическим мнением о Германии и о бывшем наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Во время интервью Пруня не стеснялся в выражениях и резко высказался по поводу профессиональных достижений Клоппа и его роли в истории английского топ-клуба.

– Юрген Клопп больше не работает тренером, потому что ему просто этого не хочется, – заявил Пруня.

– Перестань защищать своего любимца, он просто болтун и не более того.

– Как можно так говорить о человеке, подарившем клубу славу?

– По моему мнению, это самый слабый тренер в истории «Ливерпуля».

– Но ведь именно Клопп привёл «Ливерпуль» к долгожданному триумфу в Лиге чемпионов и впервые за 30 лет выиграл титул АПЛ! Под его руководством игроки выкладывались на максимум и сражались за главного тренера как за собственного идола, – пытались возразить журналисты.

– Вот поэтому он и ушёл, – парировал Пруня. – Интересно, почему он покинул «Ливерпуль»?

– Главной причиной стал эмоциональный и профессиональный выгорание – работа в современной футбольной индустрии требует огромной отдачи, – пояснил собеседник.

– А теперь он пошёл в «Ред Булл» Зальцбург просто ради денег, – продолжал настаивать Пруня. – Никогда мне не нравился этот человек. На дух не переносил его поведение и показную эмоциональность на бровке, словно он жевал кирпичи своими зубами! Это был настоящий цирк.

– Но ведь Клоппа называют одним из величайших наставников в истории современного футбола!

– Если говорить о физическом росте – да, тут не поспоришь! Он ведь почти двухметровый, не так ли? – подытожил Пруня, слова которого приводит iAMsport.

Справочно: немецкий специалист покинул «Ливерпуль» летом 2025 года после завершения сезона. Сейчас он работает в системе клуба Red Bull и продолжает активно участвовать в футбольных проектах. За время его руководства Клопп принёс команде долгожданный титул АПЛ, победу в Лиге чемпионов УЕФА, завоевал внутренние кубки и клубный чемпионат мира. Несмотря на резкую критику Флорина Пруни, для миллионов болельщиков Юрген Клопп останется одним из символов новой эпохи «Ливерпуля».