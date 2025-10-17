16:27 ()
ФИФА прокомментировала заявление Трампа о возможном переносе матчей ЧМ-2026 из Бостона и Чикаго

Дата публикации: 17-10-2025 11:18

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности переноса матчей чемпионата мира по футболу 2026 года из городов Бостон и Чикаго из-за опасений, связанных с вопросами безопасности. По словам главы государства, такие меры могут быть приняты для обеспечения максимальной защиты зрителей и участников турнира.

«Безопасность и защита являются для нас высшим приоритетом на всех турнирах ФИФА по всему миру. Ответственность за обеспечение безопасности, в первую очередь, лежит на правительствах стран-организаторов, которые принимают решения, исходя из интересов общества и общественной безопасности. Мы уверены, что каждый из 16 городов-хозяев будет готов провести матчи чемпионата мира на должном уровне и выполнит все необходимые требования для успешного приема гостей», — приводит комментарий представителей ФИФА издание Sport Illustrated со ссылкой на The Athletic.

Напомним, финальный турнир чемпионата мира по футболу 2026 пройдет на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Ожидается, что турнир станет самым масштабным в истории и объединит миллионы болельщиков со всего мира.

