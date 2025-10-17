Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes, Месси зарабатывает в два раза меньше

Дата публикации: 17-10-2025 11:20

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду вновь доказал свой статус не только на футбольном поле, но и вне его. Согласно свежему рейтингу авторитетного издания Forbes, в 2025 году он возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Роналду занимает первое место с поразительной суммой дохода, оставляя конкурентов далеко позади. На второй строчке оказалась не менее знаменитая фигура мира футбола — аргентинец Лионель Месси, который ныне выступает за американский клуб «Интер Майами». Однако разрыв между их заработками оказался весьма существенным — доход Роналду практически в два раза превышает доход Месси.

По данным Forbes, Криштиану Роналду в сезоне 2025/2026 заработает впечатляющие $280 млн от контракта с саудовским клубом «Аль-Наср». Эта сумма включает не только базовую заработную плату спортсмена, но и значительные бонусы, связанные с коммерческими соглашениями и маркетинговыми акциями, которых в клубе с участием португальца стало значительно больше. Помимо этого, Роналду получит $50 миллионов благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми брендами и личным рекламным контрактам. Такой доход делает его безусловным лидером среди футболистов планеты с большим отрывом от ближайших преследователей.

Месси, несмотря на переход в менее конкурентную МЛС, продолжает оставаться одним из самых востребованных и успешных футболистов современности. Его годовой доход составляет порядка $130 млн, чему поспособствовали как сам контракт с «Интер Майами», так и многочисленные партнёрские соглашения, особенно на рынке Северной и Южной Америки.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (Португалия, «Аль‑Наср») — $280 млн

2. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — $130 млн

3. Карим Бензема (Франция, «Аль‑Иттихад») — $104 млн

4. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал») — $95 млн

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») — $80 млн

6. Винисиус (Бразилия, «Реал») — $60 млн

7. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») — $55 млн

8. Садио Мане (Сенегал, «Аль‑Наср») — $54 млн

9. Джуд Беллингем (Англия, «Реал») — $44 млн

10. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона») — $43 млн

Особого внимания заслуживает тот факт, что в двадцатку самых богатых футболистов года вошли игроки из разных стран и ведущих клубов Европы, а также представители богатых ближневосточных чемпионатов. Это наглядно отражает растущую финансовую мощь футбольных лиг Саудовской Аравии, где в последние годы собираются одни из лучших футболистов планеты.

Криштиану Роналду не только уверенно лидирует в финансовых рейтингах, но и продолжает пополнять свои спортивные достижения. Недавно он стал абсолютным рекордсменом среди всех игроков по количеству голов, забитых в отборочных матчах чемпионатов мира — на его счету уже 41 результативный удар. Таким образом, португалец остаётся в центре внимания болельщиков по всему миру, продолжая вдохновлять любителей футбола своей работоспособностью, мастерством и харизмой, а Forbes подтверждает его статус как одного из самых влиятельных и успешных спортсменов современности. Финансовые показатели только подчёркивают масштаб фигуры Роналду в мире большого футбола.