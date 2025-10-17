Тотти: «Спаллетти пришёл в "Рому", чтобы вынудить меня завершить карьеру»

Дата публикации: 17-10-2025 12:25

Один из самых знаковых игроков в истории футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти поделился своими воспоминаниями и эмоциями о том сложном периоде своей карьеры, который завершился её окончанием в 2017 году. Знаменитый итальянский нападающий особо выделил влияние, которое оказал на его уход тренер Лучано Спаллетти, занимавший пост главного тренера «Ромы» в два различных периода: сначала с 2005 по 2009 год, а затем во время сезона 2016/2017.

«Лучано Спаллетти вновь пришёл в «Рому» в 2016 году, и, по моему мнению, сделал это, чтобы вынудить меня закончить игровую карьеру. Конечно, в этом вопросе его поддерживало руководство клуба. Отношения между нами сильно изменились по сравнению с тем, какими они были в 2005 году. Если тогда между нами действительно было взаимопонимание, то спустя годы эпоха Спаллетти в клубе сопровождалась постоянными трудностями и внутренними конфликтами. Некоторые могут предполагать, что я повлиял на его увольнение, пригласив на его место Клаудио Раньери, но это не так. Тогда руководство «Ромы» связалось со мной и другими ключевыми футболистами, чтобы узнать наше мнение — кого бы мы хотели видеть во главе команды: Манчини, Раньери или кого-то ещё.

В момент моего ухода именно клуб настоял на том, чтобы я завершил выступления. Был случай, когда представители клуба пришли ко мне домой и прямо заявили, что мне придётся сыграть последний матч в римском дерби. Я прекрасно осознавал, что когда-нибудь это должно было случиться – такой момент настигнет всех. Но тогда я был в хорошей физической и психологической форме, полностью готов играть и отдавать все силы ради «Ромы». Именно в тот момент я, вероятно, почувствовал себя разочарованным не столько в Спаллетти, сколько в самом клубе. Я был готов даже выйти на поле бесплатно, лишь бы продолжать приносить пользу родной команде, но и это не изменило ситуацию.

Оказавшись вне футбола, перестав выходить на поле в форме «Ромы», я словно потерял опору под ногами. Последовали недели настоящей депрессии: я плакал каждый день, чувствовал бесконечную тоску и холодность ко всему вокруг. Я даже не мог спокойно дочитать своё прощальное письмо, написанное для болельщиков, без слёз. За 25 лет, проведённых в «Роме», клуб стал для меня второй семьёй, и прощание с командой ощущалось так, будто я расстался с матерью. Был уверен, что смогу достойно сыграть прощальный матч, но эмоции того последнего дня на стадионе «Олимпико» окончательно убедили меня: я больше не смогу прощаться ни с футболом, ни с «Ромой» снова. Тот момент стал для меня одним из самых тяжёлых эмоциональных испытаний в жизни», – приводит слова Франческо Тотти издание La Gazzetta dello Sport.

За свою выдающуюся карьеру в составе «Ромы» Франческо Тотти вышел на поле в 785 официальных матчах, в которых отметился 307 забитыми голами и отдал 205 результативных передач. Этот вклад навсегда вписан в историю не только римского клуба, но и всего мирового футбола. Поклонники «Джаллоросси» по сей день считают Тотти настоящим символом верности, преданности и футбольного мастерства. Его история – пример бесконечной любви к родной команде и мужества в принятии непростых решений.